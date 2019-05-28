آيتن عامر تكتشف خيانة صديقتها في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل طلقة حظ، بتذكر عباس لما حدث لأخذ عبد الصبور إلى الديسكو وحديثه مع المحامي، ويقوم المحامي بخطف عباس ووالده ويهدده بألا يتكلم وإلا سيقتل أبوهإذا تحدث.
ويشعر عبد الصبور بالضيق والحزن بسبب طلاقه لزوجته التي تقوم بدورها الفنانة آيتن عامر، وتكتشف أيتن عامر خيانة صديقتها لها، التي
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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