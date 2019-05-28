بالفيديو.. استعدادات مي عز الدين ليوم زفافها في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلثة الثانية والعشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, بإستعدادات "بيسة" ليوم زفافها, وذلك بعد زيارة "شويكار" والدة "كاظم" لها و حل سوء التفاهم الذي حدث. "شويكار" والدة "كاظم" لها و حل سوء التفاهم الذي حدث. تستعد "بيسة" لتجهيزات الزفاف وأختيار الأغاني التي سوف تحيي الفرح, ولكن بتدخل "شويكار" يتم تغير مكان الفرح في إحدى الفنادق في القاهرة الجديدة حتى يليق الفرح بمعازيم سيدة الأعمال "شويكار".

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