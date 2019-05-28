أحمد فهمي يسرق بنك في "الواد سيد الشحات"

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل الواد سيد الشحات، باكتشاف هيفاء وهبي كذبة سيد وتقوم بطرده، ويقول فخر أنهم الآن معهم فيلم لهيفاء وهبي من الممكن بيعه بـ 2 مليون دولار، لتفاجئه ريتاج بأنها مسحت الفيلم لكي تمسح اللحظات التي جمعتها بسيد.
وتتفاجئ ريتاج بأن سيد باع منزلهمليشترى عربية لهيفاء ورفضت أن تعيدها له، ويجلسون لدى فخر في النادي، ويكتشف سيد هناك ريموت يعمل على اعادة الزمن لمدة ساعة، ويقررون بعدها سرقة بنك.
وبالفعل يقتحمون بنك لسرقة 6 مليون دولار، وكلما يحدث شيء يعودون
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.
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