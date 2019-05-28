شاهد.. هنادي الكندري عن خلعها الحجاب: “ليه ماسكينها علي”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 03:56 صباحاً - تحدثت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن الحجاب مؤكدة انه من الممكن ان تعود وترتديه قريبا غير انها ابدت مضايقتها من ملاحقتها بهذا الموضوع.

وقالت هنادي الكندري، خلال مقابلة مع برنامج “ممكن نتعرف اكثر” على اذاعة “مارينا اف ام” انها تتمنى ان تتحجب وتابعت “يمكن بيوم وليلة”.

واضافت هنادي الكندري: “لن اقول الله يهديني الحمدلله الله هاديني وعارفة طريقي وقاعدة اذكر ربي وناقصني هذا الشيء ولازم يصير”.

غير ان هنادي الكندري ابدت مضايقتها من ملاحقتها بموضوع الحجاب وقالت “غيري شالوه وطالعين بشكل جديد ونيو لوك جديد وما حد قاعد يحاسبهم ليش ماسكينها علي كنت ازعل”.



كما دخلت هنادي الكندري في حالة من البكاء، في نفس اللقاء، عندما تذكرت بعض المواقف التي جمعتها بزوجها المخرج محمد الحداد.