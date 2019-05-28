مايلي سايروس تدعم تدخين الماريجوانا.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
من المعروف أن النجمة والمطربة الأمريكية مايلى سايروس، من مدخنى الماريجوانا، وهو الأمر الذى لا تخفيه النجمة الشابة، بل تحول من وقت لأخر أن تظهره للعلن.
وكانت عدسات مصورى الباباراتزى، قد التقطت عدة صور لمايلي سايروس البالغة من العمر 26 عام خلال وصولها لفندق سوهو الموجود في لندن مساء الأحد 26 مايو، مرتدية ملابس سوداء قصيرة ذات تصميم كلاسيكي إضافة إلى نظارة شمس بنفس اللون.
وما لفت الانظار، هو أن النجمة العالمية عادت من جديد لدعم تدخين “الماريجوانا” و ذلك علي طريقتها الخاصة ، حيث كانت ترتدي عدد من القلادات الذهبية اللون واحدة من بينهم تعلن عن تدخين الماريجوانا و هي عبارة عن “فم به سيجارة”.
والجدير بالذكر أن مايلي سايروس كثيرا ما تتباهى، بجسدها في العديد من المناسبات الخاصة منها والمهرجانات العامة التي يتواجد بها عدد كبير من كاميرات الصحفيين.
النجمة العالمية ظهرت، مؤخرا، بصورة عارية الصدر، بينما كانت ممسكةً بالدولارات، ووضعت إحدى يديها على أنفها والأخرى غطت بها الجهة الأخرى من صدرها، وعلّقت عليها “عندما يكون والدك في المرتبة الاولى”، حيث كانت تشير إلى تعاون والدها بيلي سايريس مع Lilnasx العاشر في أغنية Old Town Road.
بينما ظهرت مايلي سايروس، في صورة ثانية، عرضت جسدها ببكيني خفيف أسود من دار شانيل، وسترة جلدية سوداء، وكتبت عليها: إنه يوم الجمعة وهناك طريقة واحدة للاحتفال... في بكيني شانيل.
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