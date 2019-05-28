برادلي كوبر وإيرينا شايك يتجولان مع ابنتهما تحت المطر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم والممثل الأمريكي برادلي كوبر، وجاء ذلك أثناء تجوله برفقة ابنته Lea في شوارع ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث كانت تتساقط الأمطار.

وظهرت العارضة العالمية، برفقة حبيبها برادلي وابنتها التي أكملت عامها الثاني في شهر مارس الماضي، وأخفت ملامح وجهها بنظارة الشمس.

يذكر أن برادلي كوبر بدأ مواعدة ايرينا شايك في 2015، بعد مرور فترة على انفصالها من لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

Advertisements

وكان النجم العالمي، قد جضر مؤخرا، حفل المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، في ولاية لاس فيجاس الأمريكية يوم السبت 26يناير، وشارك النجم الأمريكي الشهير برادلي كوبر ، المطربة الشهيرة الغناء على المسرح.

وأدى برادلي كوبر، وصلة غناء مع ليدي جاجا على انغام اغنية Shallow ، التي قدمتها في فيلمها A star is born الذي شارك برادلي كوبر في بطولته وخاض من خلاله أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم a star is born ينافس على 8 فئات في حفل الأوسكار الـ91 المقرر إقامته يوم 24 فبراير المقبل في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.