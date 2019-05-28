ريهانا تستأجر قصرًا في لندن بمبلغ كبير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختارت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا الإقامة في العاصمة البريطانية لندن منذ حوالي العام وذلك بعيداً عن أعين الصحافة، ولذلك اختارت المغنية العالمية ريهانا عن قصرًا من أجل السكن فيه.

ومن جانبها كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية أنها كانت تعيشُ سرًا في قصرٍ مذهل مكون من سبع غرف نوم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني ويضم صالة ألعاب رياضية وحدائق ذات مناظر طبيعية، وتدفئة تحت البلاط، كما يضم الكثير من مواقف السيارات، ويقع في أكثر الأماكن تميزًا في العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت أن ريهانا استأجرت القصر بمبلغ 18 ألف دولارٍ أسبوعيًا، أي ما يقارب مليون دولارٍ على مدار العام، واختارته لكونه يقع في منطقةٍ حصرية للغاية مع وجود بعض الجيران الأثرياء، حتى تتمكّن من الحركة كما تشاء دون أن يلاحظها أحد.

وكانت المطربة والنجمة الأمريكية ريهانا المولودة فى باربادوس، قد كشفت، مؤخرا، عن علامة تجارية جديدة للأزياء، وقالت، فى مؤتمر صحفى، “أسلوبى سيكون مختلفا وغير تقليدى لأننى لا أنتمى لهذه الصناعة”، وأضافت أنها تأمل أن تقدم “رؤية جديدة للموضة”.