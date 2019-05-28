غادة عبدالرازق: كنت أتمنى مقابلة رشدي أباظة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن مسلسلها الجديد «حدوتة مرة»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وقالت خلال لقائها في برنامج «رسايل»، مع المذيعة جيهان عبدالله، والمذاع عبر «نجوم إف إم»: «يعتبر المسلسل شكل جديد ونوعية جديدة حيث أقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلَا عن أنها غيرت من شكلها وقدمته مع طاقم عمل جديد، كما عبرت عن تمنيها بأن يلقى إعجاب الجمهور».

كما تحدثت عن أحفادها قائلة: «حياتي اتغيرت بأحفادي، بحس إنهم حتة مني، ويفكروني بنفسي لما بشوفهم يقفوا قدام المرايا و يرقصوا ويغنوا».

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وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها كشفت عن رغبتها الشديدة في أن تؤدي دور حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما قد يحتاجا إلى إنتاج ضخم.

غادة عبدالرازق، نفت خلال تواجدها في الحلقة وجود أي خلافات بينها وبين الفنان مجدي كامل، وتأكيدًا لى بذلك وجوده بجانبها في مسلسلها الحالي، كما أكدت علي أنها باركت للمخرج محمد سامي، على مسلسله الجديد «ولد الغلابة».

وصرحت بأن الشخصية التاريخية التي تود مقابلتها هو الفنان رشدي أباظة، أنها كانت تتمنى الوقوف أمامه.

وفي الختام وجهت رسالة لنفسها تقول فيها: «خلي بالك من نفسك ومتلتفتيش للأحقاد من حواليكي وبصي لقدام».