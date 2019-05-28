لماذا رفض رامي عياش منصب الوزير في لبنان؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان اللبناني رامي عياش، إنه عُرض عليه منصب وزارة الثقافة ولكنه اعتذر عنه لارتباطه بالعديد من العقود الخاصة بالحفلات والأغاني وكذلك عقود المسلسلات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمُذاع عبر فضائية “النهار”، أنه كان يرى نفسه مميزًا في وزارة الثقافة وسيفيد في المجال الفني، وذلك لأن الفن يندرج تحت الثقافة، وهو مهمل في لبنان، رغم النجاح الكبير الذي يتمتع به فهو الوجهة السياحية الوحيدة في لبنان ولا يوجد شيء أخر.

وأكد أن سلطة الفنان هي أكبر من الوزير ومكانته أكبر من الوزير، فالفنان ممثل وطني لأبد الأبدين، أما الوزير يمثل حقبة بسيطة ويختفي، أما الفنان فهو مراية وطن فأم كلثوم وعبدالحليم من وقت ظهورهما إلى الآن وهما مراية مصر، وكذلك الست فيروز مراية لبنان.

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وأوضح أنه طوال عمره وهو يفتح باب منزله للخدمات الإجتماعية والجمعيات، وأنه في هذا المكان كان سيفيد أكثر هو وغيره من الفنانين.

كما تحدث عن أزمة الفنان اللبناني فضل شاكر، مؤكدًا أنه إرهابي إلى أن تثبت براءته، وكونه فنان ليس له علاقة بما قام به فضل شاكر تجاة الجيش اللبناني.

وتابع، أن فضل شاكر، شتم وديع الصافي ووردة وشتمه بالإضافة إلى عدد من الفنانين وإذا رجع للفن المفروض يعتذر للجميع، وأعتقد أنه محكوم عليه بالإعدام إلى أن يتم براءته.