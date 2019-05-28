منة شلبي: محمود عبدالعزيز كان الأب الروي لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة منة شلبي، لو حياتي مسلسل هيبقى تشويقي لإن طبيعة الحياة لا تجعلنا نعرف مذا سيحصل غدًا، حتى لو مخططة لشيء ممكن الحياة تفاجئني.

وأضافت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع الإعلامية إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»: «بقدم في حياتي بطولة مُطلقة.. وأي حاجة ليها علاقة بالسياسة بعتبر نفسي فيها زي الكومبارس لإني مليش فيها خالص، وكوني ضيفة شرف مؤثرة في حياة الناس أفضل ما تكون مساحة دوري كبيرة.. بحب ما قل ودل».

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وتابعت: «الأبطال اللي عايزاهم يكملوا معايا في حياتي للآخر أمي وأصحابي القريبين والناس اللي بتقدرني وتحبني بجد، وضيوف الشرف المؤثرين في حياتي المخرج الراحل رضوان الكاشف اللي اكتشفني وأنا صغيرة في فيلم “الساحر” وعلمني.. والفنان محمود عبدالعزيز اللي كان زي أبويا الروحي وكان قريب من أسرتي وهو اللي قدمني في السينما».

واستطردت: «معظم الماستر سينز في حياتي لها علاقة بشغلي زي أفلام “الساحر” و”أنت عمري” و”عن العشق والهوى” و”بنات وسط البلد” و”نوارة” و “تراب الماس” ومسلسلات “أين قلبي” و”حارة اليهود” و”واحة الغروب”.. كل دي أعمال بحبها وفرقت مع الناس».

واختتمت كلامها بقولها: «مش عايزة أشيل من حياتي مشاهد في المونتاج لإني بحمد ربنا على الحاجات السيئة اللي حصلت لي قبل الكويسة عشان اتعلمت منها وعرفت بسببها حاجات عمري ما كنت هعرفها».