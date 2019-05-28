عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه بصورة طريفة لهما.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفل الفنان المصري عمرو يوسف بعيد ميلاد شقيقه، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
عمرو ظهر في الصورة مع شقيقه علي الأصغر منه والأطول أيضا، وكتب معلقا: «بمناسبة عيد ميلادك لازم تعرف الحقيقة احنا ملاقينكش على باب الجامع زي ما انا واختك كنا بنقعنك وانت صغير حبيبي كل سنة وأنت طيب وناجح».
الفنان المصري أضاف: «ملحوظة دي الصورة المعروفة لما الحاجة ترجع من الحج وتجبرنا نقيس الجلاليب ربنا يخليكي لينا يارب وميحرمناش من جلاليبك، ملحوظة أخيرة أنا مش قصير بس علي أخويا 2 متر خمسة».
الصورة حصدت عدد كبير من التعليقات لطرافتها، كما أنها كشفت جانب مرح من الفنان عمرو يوسف، وتلقى الفنان عدد كبير من التعليقات التي هنأت شقيقه بعيد ميلاده.
عمرو يوسف يتغيب هذا العام عن السباق الرمضاني، وينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «اولاد رزق»، مع أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، وإخراج طارق العريان، وحقق العمل نجاحا كبيرا في الجزء الأول منه.
عمرو نافس في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل «طايع»، مع صبا مبارك وعمرو عبدالجليل.
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