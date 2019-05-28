أحمد داوود يرفض الكشف عن قاتل «فريدة» لزوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبرت الفنانة المصرية علا رشدي عن غضبها بعدما رفض زوجها الفنان أحمد داوود أن يكشف لها عن اسم الشخص الذي قام بقتل فريدة، والتي تجسد دورها الفنانة ريهام عبدالغفور في مسلسل «زي الشمس».

علا نشرت صور مجمعة مع زوجها، وكتبت معلقة: «بعد كل دا رفض يقولي مين اللي قتل فريدة»، فمازحها عدد كبير من الجمهور، وكثرت التخمينات حول شخصية القاتل، بينما علق الفنان أحمد السعدني وكتب: «عشان اللي انا شايفة دا مقلكيش».

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مسلسل «زي الشمس»، حقق نسبة مشاهدة عالية منذ عرضه على الشاشة مع بداية رمضان، وتقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ويعتمد على الفلاش باك، حيث يبدأ بمقتل ريهام عبدالغفور، التي نرى قصتها مع الحلقات الأولى.

العمل مأخوذ عن مسلسل إيطالي اسمه «الأشقاء»، ويقوم على فكرة مقتل أخت وبحث الشقيقة الأخرى عن عوية قاتل شقيقتها طوال العمل، ويشارك ببطولته أحمد السعدني، أحمد داوود، سوسن بدر، جمال سليمان.

المسلسل واجه مشكله أثناء تصويره، حيث انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكري بسبب التدخل في عملها ليحل الأزمة المخرج سامح عبدالعزيز.