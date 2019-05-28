الناقد الفني طارق الشناوي ينجو من الموت في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الناقد الفني المصري طارق الشناوي، لضحليا رامز جلال، للمرة الأولى في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وكشف رامز جلال، في بداية الحلقة أن سبب استضافته له هو للإنتقام منه قائلًا: «النهاردة هرفع شعار ليك يوم يا ظالم، والقوي في الأقوى منه».

وأضاف: «دا ناقد سينمائي يتغذى على الشر، و بيشرب نفسنة، و بيتكرع صبار، لسانة فرقلة، وقلمه يقطر بدماء ضحاياه، و مالوش عزيز».

وتابع: «مفيش ممثل عاجبة ومفيش فيلم كيفه، محدش اترحم من شتيمتة، ووصل به الحال إن قال على القيصر خالد النبوي إن الزمن عليه عفا وسخر من إنوثة نشوى مصطفى».

واعتذر رامز جلال، في الجزء الأول من الحلقة قائلًا: «أوجه الشكر للنقاد طارق الشناوي، على شجاعته وروحه الرياضية، ثانيًا مدة الحلقة الليلة ستكون قصيرة، الأمر الثالث أن ما حدث في حلقة الليلة يثبت لكم أنني أحب أصحابي».

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وشهدت الحلقة أول حادث خلال الموسم بعد أن تعرض الناقد الفني، لموقف صعب بعد انقلاب “الزودياك”، بفقرة النهر، وجرفه الشلال، وقفز رامز جلال فوق الزودياك للحاق به وإنقاذه.

واضطر رامز جلال للكشف عن المقلب عد الحادث الذي تعرض له طارق الشناوي.

ورد طارق الشناوي، على سؤال الفنان رامز جلال، حول رأيه في تصريحاته السابقة عن فبركة البرنامج، مؤكدًا أنه خطر للغاية، موجهًا رسالة لجمهوره مؤكدًا أنه مسامح رامز جلال.

يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، والفنان آسر ياسين، والفنان طاهر أبوليلة، ونور قدري، والفنانة العراقية شذى حسون، واللاعب أحمد حجازي، والفنانة شيرين رضا، والفنانة حلا شيحة، واللاعب وليد سليمان، والفنانة بشرى، والفنان أحمد فتحي.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.