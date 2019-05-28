شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضها في ليالى شهر رمضان.."يعيش أهل بلدى" تستأنف ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرضها خلال شهر رمضان تستأنف مسرحية " يعيش اهل بلدي " عروضها من ثاني أيام عيد الفطر على المسرح القومي، على أن تكون آخر عروضها خلال شهر رمضان أيام الخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري، كما أكد لليوم السابع مخرجها الدكتور عاصم نجاتي .

وأوضح ايضا : المسرحية ستشارك باسم المسرح القومي في المهرجان القومي للمسرح ٢٠١٩ خاصة أنها حققت نسبة حضور كبير من المثقفين والجمهور العادي .

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"يعيش أهل بلدى" كتبها محمد بغدادى و بطولة الفنان أحمد سلامة والفنانة انتصار ومحمد رضوان ونخبة من شباب المسرح زكريا معروف وضياء الدين زكريا وهالة سرور ومريم البحراوي وهاني حافظ وندى عفيفي وايهاب ناصر ومن اخراج عاصم نجاتى.