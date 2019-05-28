شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فراق 6 سنين.. فرقة ابن عربى تعود للأردن بثلاث حفلات رمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد فرقة ابن عربى المغربية حاليًا فى المملكة الأردنية لإحياء جولة حفلات غنائية رمضانية، تعود خلالها للجمهور الأردنى بعد غياب دام 6 سنوات منذ آخر زياراتها، عبر ثلاثة سهرات صوفية، بين مدينة إربد والعاصمة عمان، ضمن أمسيات رمضان الصوفية التي تقيمها وزارة الثقافة.

وتفتتح ابن عربى القادمة من مدينة طنجة فى الشمال المغربى جولتها الغنائية، مساء اليوم، بسهرة فى مدينة إربد شمالى الأردن، وتعقبها بحفلتين متتاليتين بمسرح المركز الثقافي الملكي فى عمان يومي الأربعاء والسبت المقبلين، وتخطف خلالها مسامع الجمهور بتوليفة صوفية من أشهر أعمالها، مثل "سلبت ليلى" و"زدنى بفرط الحب"، "عرفت الهوى" و"أفنانى الحب"، مع مزيج من روائع ألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، الذى أطلقت أولى أغانيه المصورة "ساكن وسط قلبي" خلال زيارتها لمصر فى أكتوبر الماضى.

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ابن عربى تعد من أقدم فرق الصوفية فى العالم العربى، ووضع حجر أساسها الشيخ أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينيات، وتم اختيار اسمها تيمنًا بالشيخ محيى الدين ابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة.