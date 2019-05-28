تركي ال الشيخ يعلن عن مسابقة تحاكي هجرة الرسول من مكة الى المدينة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 02:57 صباحاً - أعلن رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عن مسابقة جديدة من نوعها تحاكي رحلة هجرة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، يصاحبها العديد من الفعاليات والوقفات التاريخية للأثر النبوي خلال هذه الرحلة.

وأوضح آل الشيخ، من خلال حسابه على موقع “تويتر”، أن المسابقة ستكون لجميع المسلمين، وسيُعلن عن موعد التسجيل فيها وانطلاق فعالياتها، خلال أيام على موقع هيئة الترفيه. ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يوضح الفكرة العامة للمسابقة، التي تتمثل في عيش أحداث الهجرة النبوية، وخوض تجربة فريدة من نوعها لاقتفاء الأثر؛ حيث ستذاع المسابقة عبر قناة فضائية وعلى الإنترنت على مدار 24 ساعة؛ ليتمكن العالم كله من التفاعل معها، مع مراعاة التدابير الأمنية واحتياطات السلامة.