شاهد.. فرح الهادي تضع الحجاب وعقيل يصيح: “كشخة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 02:57 صباحاً - نشرت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي مقطع فيديو، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن طلب زوجها عقيل الرئيسي منها وضع غطاء على رأسها.

وبالفعل نفذت فرح الهادي طلب زوجها وشرعت بلف الحجاب حول رأسها ليصيح زوجها حينها: “كشخة.. والله كشخة”، معبراً عن إعجابه بشكلها بتلك الإطلالة.

وبعد انتشار الفيديو عبر شبكات التواصل دعا لها الكثير من المتابعين أن يهديها الله إلى ارتداء الحجاب.