موجز العين الاقتصادي.. إمباور تعلن موعد تشغيل محطة تبريد "ذكية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد "العين الإخبارية" أبرز الأحداث الاقتصادية، خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث الاقتصادية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أن أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، والتي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجرى العمل على إنشائها في قرية جميرا الدائرية، ستدخل الخدمة خلال الربع الرابع من 2019.

دخلت أزمة سوق الحديد في مصر منعطفاً جديداً، بعد أن قرر أصحاب المصانع اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام "البليت"، بالتزامن مع جهود جماعية من البرلمان والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لوقف القرار.

ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بنسبة 5.4% في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

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قال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر، الأحد، إن بلاده ستمنع شركة توتال من الاستحواذ على أصول شركة أناداركو بتروليوم في الجزائر.

وقّعت باكستان والصين، الأحد، عدداً من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الاقتصاد والتقنية وإدارة الكوارث والتعاون في القطاع الزراعي.

من بين نحو 38 ألف شخص يعيشون في إمارة موناكو هناك حوالي 12 ألف شخص من المليونيرات، وفقاً لما كشفه تقرير "نايت فرانك للثروة لعام 2019".