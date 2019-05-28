شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى تتماثل للشفاء وتسجل باقى حلقات المسلسل الإذاعى سعيدة مش سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة القديرة رجاء الجداوى تسجيل باقى حلقاتها فى مسلسل سعيدة مش سعيدة مع النجمة منة شلبى الذى يذاع يوميًا على إذاعة نجوم أف ام طوال شهر رمضان، وذلك بعد تعرضها لإجهاد شديد أدى إلى دخولها المستشفى لمدة يومين لإجراء بعض الفحوصات الطبية وقد تماثلت للشفاء حسبما أكد الأطباء.

المسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج هشام بلال، وبطولة منه شلبى، ورجاء الجداوى، وأشرف مصيلحى.

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تدور أحداث "سعيدة مش سعيدة" حول شخصية سعيدة "منه شلبى" الإخصائية الاجتماعية فى مدرسة للبنات، وتتمحور حياتها حول السماع لهموم ومشكلات المراهقات، لتجد أن عليها أن تتحلى بالصبر فى الاستماع إلى جيل مختلف تمامًا عن جيلها، وهو الجيل الذى يحل الإنترنت ويشغل وقته به، ويحب الوطن بطريقة مختلفة.