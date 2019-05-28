شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو تظهر بـ "مايوه" سعره 285 جنيه استرليني.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تروج النجمة العالمية جوينيث بالترو لمجموعة ملابس سباحة جديدة من تصميم "Goop"، حيث ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 46 عام بأحدي الصور مرتديه "مايوه" باللون الأسود ذو تصميم مميز اظهر جسدها الرياضي الممشوق، و كانت بالترو تجلس باسترخاء على أحد السلالم.

وقد كشف موقع "دايلي ميل" عن سعر "المايوه" والذي وصل سعره إلى 285 جنيها استرلينيا .

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يذكر أن جوينيث بالترو التي تزوجت المنتج براد فالكوك في سبتمبر 2018 ، وضعت كل تركيزها علي الحفاظ علي رشاقتها و بريقها .



جوينيث بالترو