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شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم Avengers Endgame والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأخوان روسو، صورًا جديدة من وراء كواليس تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers Endgame عبر حسابهما الشخصى منذ قليل.
وظهر فى الصور التى نشرها الأخوان روسو مخرجى السلسلة الشهيرة، بعض التجهيزات والاستعدادات لتصوير بعض المشاهد فى الفيلم الأخير الذى طرح نهاية الشهر الماضى فى دور العرض ونجح فى الحصول على 2.7 مليار دولار إيرادات حتى الان.
واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.
ودار الجزء الجديد حول حرب "Avengers"، مع "ثانوس" فى محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التى أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض فى الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.
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