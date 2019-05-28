فيديو.."تعال تعال" لدنيا سمير غانم وهشام جمال يحقق 6 ملايين مشاهدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "تعال تعال" للنجمة دنيا سمير غانم وهشام جمال، من أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "بدل الحدوتة 3" 6 ملايين مشاهدة، وشارك الفنان هشام جمال بالغناء والألحان وظهر كضيف شرف في الحلقة.

وتعد المرة الأولى التى تغنى فيها دنيا سمير غانم باللهجة الخليجية بمشاركة هشام جمال، ونالت الأغنية إشادة كبيرة جدا من مشاهديها، وأطلق البعض على دنيا النجمة المتنوعة التي تجيد كل اللهجات وتؤديها بحرفية عالية كأنها من أهل البلد، وما زالت دنيا تبهر جمهورها بأدائها لكافة اللهجات العربية كاللهجة اللبنانية والمغربية فى أعمالها.

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"بدل الحدوتة ٣" يعرض على قناة cbc حصرياً من إنتاج سينرجى، بطولة دنيا سميرغانم والفنان القدير سمير غانم ومحمد سلام وأحمد رزق وبيومي فؤاد وعمروهبه وشيماء سيف وإخراج خالد الحلفاوي .