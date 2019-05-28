شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 22.. هيثم أحمد زكى يطارد "المتسول" لمعرفة الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "علامة استفهام"، بجلوس "سامح" هيثم أحمد زكى، مع "نوح الشواف" محمد رجب، ليشكره على الوقوف بجانبه لإثبات براءته من قتل شقيقه، ليرد عليه "نوح" بأنه لن يترك حق شقيقه "جاسر" الذى قتل خلال أحداث المسلسل.

وخرج "سامح" أمام المنزل لتغيير جو، وتذكر كل الاحداث والألغاز التى عاشها طوال الحلقات السابقة، فى محاولة لفك هذه الألغاز ومعرفة الحقيقة المخفية، واختتمت الحلقة بظهور "المتسول" عن طريق الصدفة الذى كان يترقب تحركاته وركض خلفه حتى أمسكه فى محاولة معرفة الحقيقة، فهل سيكون بالفعل هو طرف الخيط، هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

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مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.