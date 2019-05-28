شكرا لقرائتكم خبر عن عريضة جديدة لطرد كتاب GOT من فريق عمل Star Wars خوفًا على السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعيينهم ككتاب للأجزاء الجديدة من سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة، دشن العديد من الجمهور عريضة جديدة لطرد كل من ديفيد بينيوف ودانيال وايز اللذين انضما مؤخرًا لكتابة الأجزاء الجديدة من السلسلة.

وتأتى هجمة الانتقادات التى وجهها المشاهدون للكتاب، هو التاريخ السيئ الذى ارتبط بهم بعد النهاية التى لم ترض الكثيرين للسلسلة الشهيرة Game of thrones، وتسببهم فى انخفاض تقييم المسلسل وتسببهم فى تشويه العمل الدرامى الأشهر فى التاريخ.



ديفيد بينيوف ودانيال وايز

وطالب الكثيرون بطرد بينيوف ووايز من فريق عمل الجزء الجديد من Star Wars لعدم تدمير السلسلة الشهيرة وكتابة نهاية غير منطقية مثل GOT، وناشد الكثير من عشاق السلسلتين التوقيع على العريضة واستجابة الشركة المنتجة لتلك المطالبات وطرد الثنائى الشهير.

Advertisements

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.