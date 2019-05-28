شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بريان أوف تارث توقعت نهاية Game of thrones منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعلم الممثلة جويندولين كريستى صاحبة شخصية بريان أوف تارث فى المسلسل التليفزيونى الشهير Game of thrones بأن توقعها الذى ألقته فى أحد لقاءاتها الصحفية منذ عامين بنهاية أحداث السلسلة سيتحقق.

وأوضحت صحيفة ladbible، أن كريستى توقعت أن يتربع بران ستارك حكم الممالك السبعة فى لقاء جمعها مع الممثل نيكولاس كوستر صاحب شخصية جايمى لانيسر فى حفل كان ينظم الممثل الأمريكي ماريو لوبيز عام 2017.

ووجه لوبيز سؤاله للممثلين المشاركين فى العرض انذاك بتوقعاتهم بخصوص النهاية، وأجابت كريستى بأنها تتوقع أن يجلس بران ستارك على العرش، وهو الأمر الذى أعترضه عليه جايمي لانيستر الذى كان ضمن الحاضرين ورجح أن تستمر سيرسي حتى النهاية على العرش الحديدى.

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جويندولين كريستى

ولم تتوقع كريستى فى النهاية التى رجحتها لإسدال الستار على السلسلة، بأنها ستتحقق بعدها بعامين وهو بالفعل ما حدث فى الحلقة الأخيرة من GOT بتربع بران ستارك على حكم الممالك الستة واستقلال مملكة الشمال عن ويستروس.

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد إبادتها لعشرات الآلاف من أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة، وسانسا ملكة للشمال، وإعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.

وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.