شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Avengers Endgame يقترب من تحطيم أسطورة Avatar فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers Endgame من تحطيم الرقم القياسى لفيلم الخيال العلمى الشهير Avatar الذى يتربع على عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بـ 2.788 مليار دولار.

ووفقًا للكثير من المحللين فإن أسطورة مارفل الأخيرة تقترب من تحطيم رقم Avatar الشهير بعد اختتام أسبوعها الثالث بمجموع 800 مليون دولار إيرادات محليًا و2.7 مليار دولار عالميًا، ويتبقى أقل من 100 مليون دولار لكسر الرقم القياسي الشهير.

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وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن فيلم Avengers Endgame يقترب من تحطيم الرقم القياسي وسط منافسة قوية جداً فى شباك التذاكر بعد تصدر فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum شباك التذاكر الأسبوع الماضى وتصدر فيلم Aladdin هذا الأسبوع.

وأضاف الصحيفة أن المنافسة ستشتد الأسبوع المقبل بعد طرح الفيلم الجديد Godzilla 2 فى دور العرض، وصعود مؤشرات فيلم Detective Pikachu الذى نجح فى خطف الأنظار فى تصنيفات البوكس أوفيس نهاية الأسبوع.

واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.