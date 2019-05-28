شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال حلقة 22.. حلا شيحة تعترف لأول مرة بحبها لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع يوميًا طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc، محاولة محمود حجازى "عبد الحليم" نصيحة "زلزال" محمد رمضان بأن يركز فى مستقبله بدلاً من أى شىء، وحاول استفزازه، ورد عليه "زلزال" بنفس الطريقه وقال له إن "أمل"، هنادى مهنى زوجته أتت من وراءه وأنه سيناديها فورًا.

وتوالت الأحداث بأن "لمياء"، منى عبد الغنى أبلغت "خليل كتخا" ماجد المصرى زوجها بأن ابنته "أمل" هنادى مهنى ، ذهبت لـ"محمد حربى "زلزال" لتعزيه وغضب "خليل"، وحاول "عبد الحليم"، تهدئة الأمر بينه وبين زوجته وطلب منها أن تذهب معه لمنزلهما ولكنها رفضت حتى جاء "خليل" والدها وغادرت معه.

وعاد "زلزال"، محمد رمضان الى سوق الجملة مرة أخرى، ودخل فى مزاد لبيع الفاكهة مع تجار السوق، وطلب الدكتور "عبد الحليم" محمود حجازى من "ربيع" حسام داغر أن ينقل جميع المعلومات عن منزل خاله "خليل"، وقال له الأخير أن زوجته "أمل" هنادى مهنى حامل، كما نقلت "صافيا"، حلا شيحة عربة الفول مع والدتها الى السوق لتكون بجوار "زلزال"، وفوجئ الأخير بوجودهم وعاتب "زلزال" الخالة "وديدة" بمجيئهم للمكان الذى يعمل فيه وطلبت منه "وديدة"، أن يصد "صافيا"، ويكرهها فيه.

ورفضت "أمل"، عودتها لمنزل زوجها، حتى بعد ما تأكدت من حملها ووافق خليل على قرار ابنته، وعلم "سعيد المحامى" بخبر حمل زوجة ابنه وفرح وطلب من ابنه "عبد الحليم"، أن حفيدة يعيش معه، واستولى "خليل" على نصيب "غوبريال" فى القهوة بالعقد الذى حصل عليه من حامى غوبريال قبل وفاته، وحاول "الأستاذ ذهدى" أن يشكك فى العقد الذى مع "خليل" وتذويره، بينما طلبت الخالة "وديدة" من ابنتها "صافيا" أن تنسى "زلزال" وتفكر فى نفسها.

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واستكمل "زلزال"، مسيرته فى ادارة الحسابات وأعطى القبض للمعلم "فواز" الطى يعمل مع التاجر الكبير الذى يعمل عنده "زلزال"، وغضب بسبب نقص القبض ومحاسبة "زلزال"، له بالورقه والقلم وأكد "زلزال" له أن هذا المال يعتبر أمانه فى رقبته، وحدثت مشادة كلاميه بين صافيا وزلزال بسبب مجيئها للمحل الذى يعمل فيه ورفض زلزال محاولاتها للتقرب منه حتى اعترفت بحبها له.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.