مي البلوشي تبكي على الهواء بسبب حادث ابنتها الأليم!

بعد ذكر الحادث الأليم الذي تعرضت له الفنانة سعودة خلال لقائها هي ووالدتها الفنانة الكويتية مي البلوشي في برنامج سراي على قناة atv الكويتية انهارت والدتها مي البلوشي من البكاء الهواء ووصفت تلك الأيام بأسوأ أيام مرت عليها في حياتها منوهة إلى معاناة ابنتها من حالة نفسية صعبة.

وأوضحتْ البلوشي في تصريحات تلفزيونيّة: “ما أدري كإن ظهورها معاي أصابها بالعين.. كنا وايد مستأنسين والناس طايرة بيها فكانت الأنظار كلها علينا” وتابعتْ: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وكنا كلنا واقفين معاها ومساندنها.. للأمانة أختها شيماء ما كانت تفارقها ثانية واحدة”.

بينما علّقتْ سعودة على هذا، قائلة: “عقب الحادث كل شي فيني تغير تفكيري تغير وأسلوبي تغير.. وهذا الحادث كان نقلة كبيرة زادت من وعيي بشكل كبير”.

يشار أن الفنانة سعودة، قد تعرّضتْ لحادث أليم، أثناء مشاركتها لوالدتها الفنّانة الكويتيّة، مي البلوشي، لتقديم أحد برامج المسابقات على التّلفزيون الكويتيّ.

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