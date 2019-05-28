شاهد: لحظة سماع أبطال “صراع العروش” مصير شخصياتهم في الحلقة الأخيرة

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر ما حدث خلف كواليس مسلسل صراع العروش أثناء القراءة الأخيرة من سيناريو الحلقة الاخيرة من صراع العروش وأظهر شعور أبطال المسلسل لحظة سماعهم مصير شخصياتهم. ظهر على وجوه النجوم ملامح الإستياء والحزن من مصير نهاية شخصياتهم في المسلسل ويبدو أنها كانت أحداث الحلقة الأخيرة صادمة لهم حيث شهدت الكواليس لحظات من بكاء بعض الممثلين عقب انتهاء قراءة السيناريو والتي تؤدي لنهاية الموسم الثامن .

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