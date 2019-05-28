شاهد: خطأ جديد في مسلسل العاصوف وغضب الجمهور يزداد!

وقع مسلسل العاصوف في خطأ تاريخي جديد رصده الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي عبر عن إستياءه وغضبه من أخطاء المسلسل المتزايدة، حيث منذ بدء عرض حلقاته وقع في أخطاء تاريخية كبيرة، وحتى الأن ما تزال أخطاء تظهر في حلقات المسلسل، وفي حلقة اليوم من المسلسل تقدّم أحد الأقارب إلى “خالد”، والذي يجسد شخصيته الفنان ناصر القصبي، يطلب منه التوسط للدخول في “الكلية الأمنية”، وكان الخطأ أنه في تلك الفترة كانت الكليّة تحت مسمى “قوى الأمن الداخلي”، وتم تغيير مسماها الى كلية الملك فهد الأمنية عام “1403” أي في عهد الملك فهد.

كما كانت هناك بعض التجاوزات على الأسر المنتمية لمنطقة الرياض سواءً كانت “اللهجة”، أو من خلال المعيشة الاجتماعية، مما جعل عددًا من المُغرّدين المنتمين لتلك القبائل يطلقون “هاشتاج” غاضبًا يطالبون من خلاله أسرة المسلسل بالاعتذار، ومثل هذه الأخطاء الكبيرة التي تخصُّ التاريخ، كان يجب أن تتم مراجعتها بدقة.