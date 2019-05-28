شاهد: بدر صالح ينتقد رامز جلال وفيفي عبده!

انتقد مقدم البرامج بدر صالح الفنان رامز جلال صاحب برنامج المقالب “رامز في الشلال” موضحا أنه يأتي بنفس الضيوف في كل سنة وأن مقالبه متكررة مع اختلاف نوع الحيوان الذي يظهر به قائلا: “ساذج من يعتقد أن المشهد حقيقي” وتطرق في حديثه عن فيفي عبده التي تظهر في كل مرة في نفس البرنامج فمن غير المعقول أن لا تدرك بأن هذا مقلب من مقالب رامز جلال.

وأشار أيضًا إلى أن المواقف نفسها متكررة فلا بد للضحية أن يدرك أن هذا مقلب وليس حقيقي منوها إلى أن هذا كله تمثيل ولا يمكن تصديقه .