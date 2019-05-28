حلا شيحة تعترف بحبها لمحمد رمضان في زلزال

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل زلزال، بذهاب الدكتور عبد الحليم إلى عزاء عم جبريال، ويجد هناك أمل زوجته كما يتواجد هناك والدها خليل، ويرفض خليل السياح أن تذهب معه أمل أو تركب معه السيارة بسبب ضربه لها بالقلم من قبل، ويبدأ زلزال أن يأخذ ثقه معلمه أكثر بعد أن باع مزاد للفاكهة وباعها

بأعلى سعر.

ويخبر ربيع عبد الحليم أن أمل حامل ويتأكدوا من الخبر ويفرح كثيرًا لأنه سيرث من خليل ويحاول أن يصالحها، ويقتحم خليل قهوة جبريال، ويطلب من الأستاذ زهدي أن يغادرها ويقول أن القهوة باعها لها جبريال وذلك بالعقود المزور، وتضع صافية عربة الفول

الخاصة بها في السوق لكي تكون بجوار زلزال.

ويغضب زلزال من تصرف صافية ويعاتبها على أنها فعلت ذلك وأنه في سوق، وتقول له أنها تحبه، ويفكر ربيع في أن يصنع مشروب يجهض به أمل كما فعل مع أختها، لكن خالته ترفض.

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والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.