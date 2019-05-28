رجاء الجداوي تدخل المستشفى.. وأشرف زكي يوضح حقيقة إصابتها بـ"الجلطة"

تعرضت الفنانة رجاء الجداوي، لأزمة صحية، بعد عودتها إلى القاهرة قادمة من دبي، ما أدى لدخولها إلى أحد المستشفيات.

وتسبب الأمر؛ في خروج العديد من الأقاويل حول ما تعانيه الفنانة، حيث قيل إنها تعاني من ارتفاع بضغط الدم وصداع وهو ما يستلزم الراحلة وإجراء بعض الفحوصات.

وذكرت تقارير أخرى أن الجداوي، التي قدمت على مدار تاريخها أكثر من 300 عمل فني، أصيبت بالجلطة ما تسبب في قلق جمهورها ومحبيها.

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إلا أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أكد في تصريحات صحفية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي في

تحسن كبير، وأنه لم يتوجه إلى زيارتها في المستشفى بعدما أبلغوه بأن الأمر بسيط للغاية.

ونفى نقيب الممثلين ما تردد عن إصابة الفنانة بالجلطة، مشيرا إلى كونها ستغادر المستشفى في خلال ساعات حسبما تم التأكيد له.

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي في

أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث حرص أكثر من فنان على زيارتها من أجل الاطمئنان عليها.