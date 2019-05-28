تعرض الناقد الفني طارق الشناوي، لموقف صعب خلال الحلقة الـ22، التي حل ضيفًا عليها من برنامج "رامز في الشلال"، مما جعله يتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل".

كاد الشناوي أن يفقد حياته خلال حلقة اليوم الإثنين، بسبب غرق القارب الذي يحمله، وتدخل طاقم العمل لإنقاذه، مما أضطر رامز جلال لإنهاء الحلقة قبل موعدها، وتقدم بأعتذار للجمهور.

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، يُعرض يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن موسم رمضان، و تقوم فكرته علي استضافة أحد نجوم الفن أو اليوم الإثنين، بسبب غرق القارب الذي يحمله، وتدخل طاقم العمل لإنقاذه، مما أضطر رامز جلال لإنهاء الحلقة قبل موعدها، وتقدم بأعتذار للجمهور.يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، يُعرض يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن موسم رمضان، و تقوم فكرته علي استضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة ، وإخضاعه لعده خدع متتالية تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم يفقد الوعي بسببها، وتٌعرض حلقات البرنامج يوميًا علي شاشة MBC.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق الشناوي يتصدر جوجل بعد تعرضه للموت في شلال رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.