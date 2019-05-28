تهكير حساب محمد ممدوح الشخصي في "قابيل"

تبدأ الحلقة ٢٤ من مسلسل قابيل، بذهاب طارق إلى عمر صديق أدم، ويسأله عنه، ولكن الأخير ينكر علاقته به أو التواصل معه منذ سنوات، ويخبره طارق أن أدم قتل، وتظهر على ملامح وجه عمر الإستغراب، وهنا يتأكد طارق أنهم يتقابلون وعلى تواصل الآن،

ويترك لعمر رقم تليفونه الخاص للتحدث معه متى شاء.

يتحدث عمر مع أدم ويخبره بما حدث، وسؤال ظابط شرطه عنه، وهنا يرتعب سما وأدم لأن معنى ذلك أنهم انكشفوا والجميع سيعرف أنهم ما زالا أحياء.

يقبض عبد الرحمن وعادل على والد سما بتهمة قتل زوجته، وأثناء استجوابه يعترف بكل شئ، قابلًا أي عقوبة، ويتعب ويتم نقله للمستشفى.

يقلق أدم من فكرة وجود شكوك حول وفاته هو وسما ولا يعلم ماذا يفعل، وهنا تقترح عليه سما بتهكير حساب طارق الشخصي لمعرفة كافة تحركاته، وبماذا يفكر لهم، وللأسف وقع طارق في فخهم وتم تهكير حسابه.