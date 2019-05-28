شاهد.. صباح الخير أحدث أغاني دنيا سمير غانم للأطفال

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، قبل قليل، أحدث أغانيها للأطفال بعنوان "صباح الخير"، عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، والكليب من إخراج هشام

جمال، وتأتي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًاخلال الحلقات السابقة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، عددًا من الأغنيات منها التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "يا أهل الصعيد" باللهجة الصعيدية، الدويتو الاستعراضي "إفرحوا للعروسين" مع الفنانة شيماء سيف، كما قدمت باللهجة الخليجية دويتو "تعال"، مع هشام جمال، وأخيرًا أغنية "إزاي البنات تحبك".