شاهد.. صباح الخير أحدث أغاني دنيا سمير غانم للأطفال

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم، قبل قليل، أحدث أغانيها للأطفال بعنوان "صباح الخير"، عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، والكليب من إخراج هشامجمال، وتأتي ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًا
شاهد كليب صباح الخير من هنا...
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