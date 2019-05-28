مايا دياب تفضح المستور: “فنانين منتهي الصلاحية”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب أن بعض الفنانين “المنتهيي الصلاحية” بحسب تعبيرها اعتذروا عن الحلول ضيوفًا على برنامجها الخاص “هيك منغني”، خوفًا منهم من نجوميتها.

وفضحت مايا دياب المستور من خلال حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت في تغريدة لها: “في فنانين منتهيي الصلاحية،بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن ،فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا،وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد”.

وأثارت تغريدة مايا دياب المعروفة بصراحتها ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تساءل عدد كبير من الناشطين عن هوية هؤلاء الفنانين.

واستضافت مايا دياب في الحلقات الماضية من برنامج “هيك منغني” عدد كبير من الفنانين على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية في منافسات حملت جرعات عالية من التحدّي.