الملكة اليزابيث تتبضع في السوبرماركت

متابعة بتجــــــــــــرد: زارت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عامًا، أحد محلات البقالة في لندن للاحتفال بالذكرى السنوية المئة والخمسين لإنشاء سلسلة سوبرماركت “سانسبوري” البريطانية.

وقد جالت الملكة بين الرفوف التي تم تزيينها على الطراز القديم انما بأحدث التقنيات، وأعربت عن مخاوفها بشأن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، حسبما أفاد المدير داميان كوركوران الذي عرض عليها عملية التسوق الذاتي.

فقد خاضت الملكة تجربة نظام self-checkout الذي يمكّن العملاء من فحص البضائع بأنفسهم والدفع بدون أمين الصندوق في السوبرماركت، ما دفعها إلى السؤال :”ألا يمكن خداعه؟ لا يمكنك الغش؟”.

ووفقًا لموقع People، فقد زارت الملكة محلات السوبرماركت مرات قليلة فقط في حياتها وغالباً ما كانت ضمن جدول الأعمال الرسمية، لكن يقال إنها تتسوق سراً في اسكتلندا في بعض الأحيان خلال العطلة الصيفية.