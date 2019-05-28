جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها وليونتها داخل النادي الرياضي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه وهي تُمارس التمارين الرياضية في النادي. وفي التفاصيل، فقد ظهرت لوبيز في النادي الرياضي مستعرضة جسمها الممشوق وعلّقت مشيرةً إلى أنها تُحضّر جسمها لحفلتها والجولة الفنية الجديدة. في سياق متصل، نشرت لوبيز صورة سيلفي لها بملابس الرياضة أظهرت فيها معدتها المشدودة للغاية.

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