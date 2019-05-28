تايلور سويفت تصدم مذيعًا بردٍ جريء

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت المغنية العالمية تايلور سويفت على قناة Deutsche Presse-Agentur الألمانية وأثارت الضجّة خلال إجابتها على أحد الأسئلة.

وفي خلال اللقاء، سألها المذيع عما إذا كان بلوغها سن الـ30 قريباً سيُمثل نقطة تحول لها ولعلاقتها مع حبيبها جو ألوين الذي تواعده منذ عامين تقريبًا.

فأجابت تايلور سويفت قائلةً: “أنا لا أعتقد أن هذا السؤال يُسأل للرجال عندما يبلغون سن الـ30…لذلك لن أجيب عن هذا السؤال”.