أنطونيو بانديراس يفوز بجائزة أفضل ممثل في “كان” وحبيبته تخطف الأنظار

متابعة بتجــــــــرد: نال النجم أنطونيو بانديراس جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، عن فيلم Pain and Glory.
وأطل أنطونيو بانديراس، 58 عاماً، على السجادة الحمراء مع حبيبته نيكول كيمبل التي خطفت الأنظار بفستان أسود طويل من تصميم المصمم التونسي علي قراوي.
وفاز فيلم Parasite للمخرج بونج جون-هو بالسعفة الذهبية كما فاز فيلم “أتلانتكس” للمخرجة ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.
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