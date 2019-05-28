"العاصوف".. مسلسل الأخطاء لا يتوقّف والجمهور غاضب ويُطالب بالاعتذار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال مسلسل "العاصوف" منذ بدء عرض حلقاته؛ يقع في أخطاء تاريخية كبيرة، إذْ لاحظها الجمهور وعبّر عن غضبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حلقة اليوم من المسلسل تقدّم أحد الأقارب إلى "خالد"، والذي يجسد شخصيته الفنان ناصر القصبي، يطلب منه التوسط للدخول في "الكلية الأمنية"، وكان الخطأ أنه في تلك الفترة كانت الكليّة تحت مسمى "قوى الأمن الداخلي".

‏إلى ذلك، تم تغيير مسماها الى كلية الملك فهد الأمنية عام "1403" أي في عهد الملك فهد.

Advertisements

كما كانت هناك بعض التجاوزات على الأسر المنتمية لمنطقة الرياض سواءً كانت "اللهجة" أو من خلال المعيشة الاجتماعية، مما جعل عددًا من المُغرّدين المنتمين لتلك القبائل يطلقون "هاشتاج" غاضبًا يطالبون من خلاله أسرة المسلسل بالاعتذار.

هذه الأخطاء التاريخية الكبيرة، كان يجب مراجعتها بدقة وتلافيها قبل البدء بعرض المسلسل لكي لا تؤثر على مجرى الأحداث.

يُذكر أن حلقات العاصوف الحالية تناقش بداية "الأزمة الصحوية" في المملكة والتي بدأت تتشكّل منذ حادثة جهيمان، وكيف سيطرت على عقول المجتمع وأصبحت آفةً مزمنةً.