"صبّاح إخوان" تحتفل بعيدها مع النجوم.. وأحمد السقا يُفاجئ الحضور بكلمة مؤثرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت أسرة شركة "صبّاح إخوان"، بالعيد الـ65 والذي حمل هذه السنة شعار "أحلام تتحقّق"، إذ أُقيم للمناسبة حفل سحور رمضانيّ جمع كوكبة من النجوم، وفي طليعتهم عاصي الحلاني، سيرين عبدالنور، أحمد السقا، ستيفاني صليبا، أمل بوشوشة، كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، معين شريف، رولا حمادة ، دانا الحلبي، الشاعر علي المولى، الملحن صلاح الكردي، وخالد القيش.

وغاب عن الحفل نجوم عدّة مثل تيم حسن، عابد فهد، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، وغيرهم من أبطال أعمال الشركة الرمضانية.

وكان للمُنتج صادق الصبّاح كلمة رحّب من خلالها بالضيوف، ووجّه الشكر لكل شخص ساهم بنجاح موسم الشركة الدراميّ وجعل إنتاجاتِها تُحرّك نبضَ الشارع في الوطن العربيّ.

من جهة أخرى، فاجأ النجم أحمد السقّا الحاضرين باعتلائه المسرح وإلقاء كلمة عفويّة مؤثّرة وصف من خلالها العلاقة العائليّة التي تجمعه بشركة "صبّاح إخوان".

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وأثنى السقا على جهود القائمين على الشركة في السعي الدائم للحفاظ على مستوى الدراما، ومُستخدمًا العبارة التي قالها المُنتج صادق الصبّاح للتأكيد على أهميّة الدراما وبأنّها السلاح الوحيد غير المُحرّم دُوليًّا.

"فوشيا" كان حاضرًا في الحفل، ونقل مجرياته في الفيديو المرفق.