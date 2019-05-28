الان تتابع الحارثي يؤكد على الجاهزية الكاملة لتغطية القمة العربية والخليجية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة

نظمت إدارة العلاقات العامة بمجمع إذاعات جدة حفل الإفطار الجماعي بحضور الدكتورعادل بن عيفان الحارثي مساعد رئيس الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة

وبحضور فريق الإذاعات الوطنية حيث وجه الدكتور الحارثي شكره وتقديره للحضور على نجاح الخطة البرامجية لشهر رمضان المبارك وماحققته من صدى للمستمع في جميع أنحاء مناطق المملكة

وكان الدكتور الحارثي قد كلف الأستاذ فيصل العيافي مدير إذاعة جدة مديراً تنفيذياً لخطة البرامج المشاركة في تغطية مؤتمر القمة العربية المقامة بمكة المكرمة

من جانبه وجه الدكتور الحارثي شكره وتقديره لحرص وتوجيهات معالي وزير الإعلام تركي الشبانه ومتابعة الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون الأستاذ داؤود الشريان على مشاركة كل الإذاعات في تغطية مؤتمر القمة العربية والخليجية لمواكبة هذا الحدث الكبير.

إذ تتسارع وتيرة التحضيرات المتصلة بالقمة العربية الطارئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع انعقاد (القمة الخليجية) في الثلاثين من الشهر الجاري، على أن يليهما اجتماع لمؤتمر (القمة الإسلامية)، في مكة المكرمة.

وأكد الدكتور الحارثي أنه تم عقد اجتماع موسع بهذا الخصوص خلال الأسبوع الماضي حيث أبدت إذاعات المملكة استعدادها بكافة منسوبيها لهذا الحدث الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وكانت إذاعات المملكة قد حققت نجاح كبير في خطتها البرامجية لشهر رمضان المبارك لاقت صدى في جميع أنحاء المملكة.

إذاعة القرآن الكريم :

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برنامج فتاوى رمضان، وبرنامج المسابقات القرآنية المهرة، وبرنامج المتنافسون، وبرنامج ليالي رمضان، وبرنامج قصة ترتيل، وبرنامج أم القرآن وكان أهم البرامج التي بثت عبر البرنامج العام إذاعة الرياض وكان لها صدى عبر تويتر برنامج سنابيات، وخدام الحرم، وليالي رمضان، وقبل الافطار، وبرنامج انت وحظك، والتي حققت الاكثر متابعة عبر اليوتيوب برنامج مشربيات، وليالي رمضانية، وعيادة رقم تسعة، وفتاوى على الهوا، وبرنامج نهاركم مبارك.

تميز إذاعة جدة:

تميزت بعدة برامج وأبرزها مركاز الفريد البرنامج الشيق الذي يمتع المستمع بطابع حجازي فريد يقدمه فريد مخلص وأيضا برنامج المسابقات الترفيهي الأول من نوعه (وقت الزحمة) مع النجم الإذاعي ماجد الجبرتي صاحب الإسلوب الإذاعي المتميز والذي يأتي قبل آذان المغرب وبرنامج السهرة الرمضاني الروشان الذي يأتي في منتصف الليل ويستضيف نجوم الفن والرياضة .

إذاعة نداء الإسلام :

أبرز برنامجين حققا تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي برنامج رمضان والناس والمسابقة الدولية إقرأ وارتق المسابقة القرانية. وبرنامج ينابيع الفتوى وبرنامج أسرتي وبرنامج صحتي وبرنامج غذاؤك وبرنامج من الروضة الشريفة وبرنامج من أمام الكعبة وبرنامج الرقيم وبرنامج السلام عليك يارسول الله. وبرنامج بانوراما رمضانية وبرنامج ثقافات الشعوب.

راديو السعودية :

اشتهرت برامجها ببرنامج فول وتميس وهو برنامج مسابقات تقدمه هالة ريري، وهاني بنجري، وهبة عارف. وليالي رمضان الذي تقدمه رندا الشيخ وأنس مختار، وعزيزة مجدي ومحسن بكري، وهو برنامج مسابقات يقدم العديد من الجوائز النقدية.

.. أنتهى ..