شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات في البلاتوه حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهي شهر رمضان، وما زالت هناك بعض من المسلسلات داخل البلاتوه ويواصل عدد من النجوم التصوير حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وهناك عدد من المسلسلات تنتهي من التصوير بعد يومين، ونرصد فى التقرير التالي المسلسلات التى ما زالت مستمرة وداخل البلاتوهات.

مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان يواصل التصوير حتى يوم الجمعة المقبل فى 3 ديكورات هما منطقة شبرمانت وديكور سوق الجملة فى مدينة 6 اكتوبر، وديكور أخر وهو منطقة الصليبة، ويكثف المخرج إبراهيم فخر عدد ساعات التصوير تصل لـ14 ساعة فى اليوم.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.

ويصور النجم محمد إمام عدد من مشاهده الأخيرة فى مسلسله "هوجان"، الذى يعرض حصرياً على الحياة، فى مدينة الشيخ زايد، ويتبقى له يومين وينتهى من التصوير بشكل نهائى.

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

وأوشكت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهدها الاخيرة من مسلسلها لأخر نفس" فى الديكورات الخاصة بالعمل فى مدينة 6 أكتوبر، والتى تجمع بينها وبين الفنان فتحى عبد الوهاب وآخرين من النجوم.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

بينما النجم هانى سلامة يواصل تصوير المشاهد الأخيرة فى منطقة التجمع الخامس بديكور معرض سيارات وهو الديكور الرئيسى لأحداث المسلسل، ويتبقى لها يومين وينتهى تماماً من التصوير.

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يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.

ويتواجد النجم ياسر جلال فى ديكور مطعم بالهرم مع الفنانة ايمان العاصى لتصوير مشاهدهم الخارجية فى أحداث مسلسل "لمس اكتاف"، الذى يعرض على قنوات الـCBC، خلال أيام شهر رمضان ويتبقى له أيام قليلة وينتهى من التصوير مع المخرج حسين المنباوى.

مسلسل "لمس اكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

أما النجمة دنيا سمير غانم تودع بلاتوه مسلسلها "بدل الحدوتة 3" التى تعتمد فيه على 3 قصص مختلفة بعد يومين حيث تواصل التصوير فى الديكورات المخصصة بالعمل فى مصر الجديدة.

ويعتمد المسلسل على 3 قصص رئيسية وتدور أحداثه من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، وفي كل قصة منها ملمح من ملامح العلاقات العاطفية، وتعيد دنيا شخصية "لهفة" والتى قدمتها منذ سنوات فى القصة الثانية من المسلسل.

ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

وأوشك النجم أحمد فهمى على الإنتهاء من التصوير حيث يواصل التصوير فى الديكورات الخارجية لمسلسله "الواد سيد الشحات"، وتشاركه فى المشاهد الفنانة الشابة هنا الزاهد والفنان محمد عبد الرحمن وأخرون من النجوم.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.