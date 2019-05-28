شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 22 من "بركة".. العصابة تخطف والدة عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "بركة" الذى يخوض به النجم عمرو سعد السباق الرمضانى الحالى والذى يعرض على قناة cbc عددًا من الأحداث أهمها توصل بركة إلى الإعلامى الفاسد علاء عابدين وتم عرض الفيديوهات التى يملكها وأرسل له رقمه للتواصل معه الأمر الذى اضطر فيه إلى إبلاغ العصابة بما حدث وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به.

وطلب بركة من اللواء جلال معرفة مكان رجل الأعمال فوزى الغامرى وبالفعل وصل إليه بركة وحدثه بأنه يمتلك فيديوهات تدينه.

كما شهدت الحلقة قرار والدة بركة بالذهاب إلى النائب العام وإخباره أن ابنها لا يعانى من أمراض نفسية إلا أن العصابة قررت خطفها.

المسلسل من بطولة النجم عمرو سعد هالة صدقى وهنادى مهنا ومحمد لطفى وكمال أبو رية ومحمد أبو داوود وأحمد حلاوة ومن إنتاج سينرجى وتأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.

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