شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مريم حسن تودع تصوير "قمر هادى" بعد انتهائها من "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الفنانة مريم حسن، اليوم الاثنين من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة والذى يعرض بشكل حصرى على قناة ONE، وتتواجد المشاهد المتبقية لمريم فى أحداث الحلقة الأخيرة من العمل.



مريم حسن مع يسرا اللوزى وداليا مصطفى

مسلسل "قمر هادى" بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.

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وانتهت مريم مطلع هذا الأسبوع من تصوير كافة مشاهدها فى مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والذى يعرض على قناة ONE أيضاً، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش غفران محمد.