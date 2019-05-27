شكرا لقرائتكم خبر عن "هوجان" فى امتحان كلية تجارة بجامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى نجاح مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، حيز المشاهدين، والمتابعين على مواقع السوشيال ميديا، وتحقيقه ملايين المشاهدين، على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى.

مسلسل "هوجان" نجح فى التواجد فى الصفوف الأولى، متفوقًا على العديد من النجوم والنجمات بعمل أشاد به الجمهور والنقاد أيضًا، ويبدو أن تأثير "هوجان" امتد حتى أسوار الجامعات، حيث استعان أحد أساتذة جامعة الاسكندرية بإسم المسلسل، كشركة، فى امتحان الفرقة الثالثة بشعبة المحاسبة فى كلية التجارة.



سؤال فى امتحان كلية تجارة

النجم محمد إمام سلط الضوء على ورقة الامتحان المذكور بها اسم مسلسل "هوجان"، مكتفيًا بتعليق "هوجان فى امتحان جامعة الإسكندرية".

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يشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".