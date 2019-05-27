شكرا لقرائتكم خبر عن جون ويك أكثر دموية من مايكل مايرز وجيسون فورهيز مجتمعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جون ويك، رجل ذو تركيز، عزيمة، وإرادة، لقد رأيته يقتل ثلاثة أشخاص فى حانة بقلم، مجرد قلم، من يمكنه فعل ذلك" هكذا كان وصف دور الممثل كيانو ريفز مؤدي شخصية "john wick"، من قبل أحد أباطرة المافيا الروسية داخل أحداث الفيلم.

فى إحصائية جديدة نشرتها صحيفة ladbible، أكدت فيها أن الممثل كيانو ريفز صاحب شخصية "جون ويك" قام بقتل أفراد داخل أحداث أفلامه أكثر من مايكل مايرز وجيسون فورهيز مجتمعين فى سلسلة أفلامهم الشهيرة.



جيسون فورهيز

ومع طرح الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة John Wick: Chapter 3 – Parabellum، خطف ريفز الأنظار منذ بداية الأحداث التى دارت بمكافأة مالية قدرها 14 مليون دولار على رأسه وسعى جميع أفراد المنظمة فى تتبعه وقتله للفوز بالجائزة.

وكشفت الإحصائية التى نشرتها الصحيفة عن أن إجمالى عدد ما قتلهم جون ويك خلال الثلاثة أجزاء من السلسلة هم 306 شخص، 84 شخصًا فى الجزء الأول ومن ثم 128 شخصًا فى الجزء الثانى و94 شخصًا فى الجزء الأخير من السلسلة.

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مايكل مايرز

وعلى الجانب الآخر عدد إجمالى من قام بقتلهم مايكل مايرز وجيسون فورهيز هم 297 فردًا خلال أجزاء أفلامهم الشهيرة التى عرضت لأول مرة عام 1978 حتى العام الماضى بالجزء الأخير Halloween.

وتدورأحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيرى، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.



جون ويك

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة كيانو ريفز، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.