شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إسرائيلي يدخل على خط الاشتباك بين الفنان مينا مسعود وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل موقع israellycool الإسرائيلي على خط الاشتباك بين الفنان المصري الكندي مينا مسعود وجماهيره وذلك بسبب الفيديو الذي كان يروج له من داخل مطعم إسرائيلي، حيث وصف الموقع مهاجمي مسعود بأنهم كارهون مطالبًا بدعم مينا في مواجهة منتقديه.



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وكان الممثل المصري الكندي مينا مسعود تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره في مصر والوطن العربي وذلك بسبب نشره لمقطع فيديو يثبت توجهه إلى المطاعم الإسرائيلية لتناول الأطعمة النباتية وغيرها من الأطعمة التي من المفترض أنها أطعمة فلسطينية ولبنانية عربية وأن ما قاله كأنه طمس للهوية الفلسطينية والعربية بنسبه تلك الأطعمة للمطبخ الإسرائيلي.

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الفيديو الذي ظهر فيه مينا مسعود أغضب جمهوره الذي أعلن عن استياءه من الفيديو ونصحه بالابتعاد عن السياسة خاصة أنه مصري الأصل إضافة إلى أنه يستطيع تناول الأطعمة الشرق أوسطية في العديد من المطاعم بعيدًا عن المطاعم الإسرائيلية وإيضاح أن تلك الأطعمة عربية وهو ما دفع مينا مسعود لتوضيح الأمر من خلال تغريدة له على موقع تويتر قال فيها إنه نشأ في تورونتو وتوجه إلى المطاعم الإسرائيلية التى تقدم الأطعمة الشرق أوسطية وأنه لا يفهم ما دخل السياسة في هذا الأمر وأنه مصدوم من ردود أفعال متابعيه على الفيديو.

فيلم علاء الدين هو إعادة إنتاج للفيلم الكارتون الشهير Aladdin في نسخة سينمائية حية، والذي طُرح تجاريًا عام 1992، ويشارك فى بطولته الممثل المصرى الكندي مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.